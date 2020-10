“L'amour est dans le pré” : Yolanda se plaint de Daneji à Jean-Claude (vidéo)

Lundi soir, Karine Le Marchand vous a proposé de suivre dès 21:05 sur M6 la 7ème soirée de “L'amour est dans le pré” dans laquelle nous avons retrouvé Jean-Claude et ses deux prétendantes : Yolanda et Daneji.

Jean-Claude, céréalier sexagénaire, n'a rien perdu de son énergie et de sa bonne humeur. Depuis quelques jours, il apprend à connaître ses prétendantes Yolanda et Daneji, deux femmes qui n'ont rien en commun ! Entre l'exubérance de l'une et le calme de l'autre, qui va conquérir le cœur de notre agriculteur ? Jean-Claude va vite devoir faire un choix avant que cela ne dégénère entre les deux femmes !

Après un déjeuner haut en couleur où elle n'a "pas pu en placer une", Yolanda décide d'aller se confier à Jean-Claude. La prétendante a en effet du mal à composer avec le comportement de sa rivale...

Extrait de l'émission “L'amour est dans le pré”.