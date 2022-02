“L'amour est dans le pré” : le portrait de Noémie, la plus jeune participante de l'émission (vidéo)

Lundi 14 février à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de découvrir sur M6 la première partie des portraits des agriculeurs de la 17ème saison de “L'amour est dans le pré”. Parmi eux, Noémie, dont M6 vient de dévoiler quelques images...

À tout juste 25 ans, Noémie est une jeune femme ambitieuse et indépendante.

Après une formation d’aide-soignante et des expériences peu stimulantes en EHPAD, elle a rejoint il y a un an son père et l’un de ses deux frères sur l’exploitation familiale : 539 hectares de blé, orge, colza, maïs, tournesols et chanvre. Par passion des animaux, elle a également investi dans ses propres terres pour y élever seule un troupeau de charolaises. Sa fierté.

Noémie est une agricultrice pétillante, souriante, attachante et l’une des plus jeunes participantes de toute l’histoire de L’Amour est dans le pré ! Une décision mûrement réfléchie après plusieurs événements qui ont fragilisé sa confiance en elle. Moquée au collège sur son physique, Noémie n’a guère été rassurée par ses relations avec les hommes quelques années plus tard. Quatre histoires, quatre tromperies. Après quatre ans de célibat et de doutes, ce sont ses amis qui l’ont inscrite pour lui permettre de reprendre sa vie sentimentale en main.

Entourée des bonnes personnes, la jeune femme espère ne plus se tromper. Noémie est une jeune femme éperdument romantique et positive qui cherche juste à aimer et être aimée en retour. Sans beaucoup d’expérience mais avec beaucoup de gentillesse et de candeur, elle aimerait rencontrer un grand gaillard drôle, indépendant, digne de confiance et protecteur, qui sache à la fois la faire rire et l’aimer pour ce qu’elle est. Très sociable, autonome (elle vit dans son propre appartement) et épanouie professionnellement, Noémie a déjà une vie riche qu’elle partage entre son métier, ses nombreux amis et le rugby qu’elle pratique depuis une dizaine d’années. Ne lui manque que la tendresse d’un compagnon !

Petite astuce pour vous messieurs, son premier coup d’oeil se portera sur vos chaussures ! Alors on laisse les Crocs au placard et on n’hésite pas à mettre ses plus belles baskets.

Pour lui écrire :

