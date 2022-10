Replay “L'amour est dans le pré” : trop tatouée au goût d'Alain, Catherine plie bagages ! (vidéo)

Lundi 17 octobre à partir de 21:10, Karine Le Marchand vous a proposé de suivre sur M6 la 9ème soirée de “L'amour est dans le pré” au cours de laquelle Catherine, trop tatouée au goût d'Alain, a plié bagages...

Après huit soirées de premiers rendez-vous, de rapprochements, de « je t’aime, moi non plus » et de langoureux premiers baisers dans les guinguettes, la fin des séjours à la ferme approche. Entre sentiments naissants et incertitudes, nos fermiers doivent prendre une décision : continuer l’aventure auprès de l’élu(e) de leur cœur ou mettre un terme à leur quête sentimentale

Alain le Breton a décidé de faire part de ses sentiments tranchés à ses deux prétendantes Marie-Ange et Catherine. Bien décidé à mettre les formes, Alain sera toutefois très maladroit avec Catherine a qui il a fait le reproche très trop tatouée ! Pour lui, c'est « rébiditoire (rédhibitoire) » !!

Et c'est non sans une pointe d'amerturme que Catherine et ses tatouages ont plié bagages pour laisser une nouvelle configuration à deux au cow-boy de la saison avec Marie-Ange pour tenter de vivre ses premiers rapprochements...