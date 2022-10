Replay “L'amour est dans le pré” : Thierry va-t-il faire le bon choix entre Sylviane et Remedios ? (vidéo)

Lundi 17 octobre à partir de 21:10, Karine Le Marchand vous a proposé de suivre sur M6 la 9ème soirée de “L'amour est dans le pré” au cours de laquelle Thierry (coquin de sort) a bien du mal a y voir

Après huit soirées de premiers rendez-vous, de rapprochements, de « je t’aime, moi non plus » et de langoureux premiers baisers dans les guinguettes, la fin des séjours à la ferme approche. Entre sentiments naissants et incertitudes, nos fermiers doivent prendre une décision : continuer l’aventure auprès de l’élu(e) de leur cœur ou mettre un terme à leur quête sentimentale

Dans les terres arborées du Vaucluse, la semaine a de nouveau réservé un bien coquin de sort à notre Thierry national. Passée la magie d’un premier rapprochement avec Sylviane, c’est désormais un froid polaire qui s’est installé depuis la visite du chantier de sa future maison. Alors que le séjour se termine dans deux jours, l’arrivée à la rescousse d’un certain « Francis de la saison 14 » permettra-t-elle à notre gentil géant de faire le bon choix ?

À l'heure de ce choix, le cœur de Thierry ne semble plus balancer tant que ça entre Sylviane et Remedios. Si son ami Francis le met en garde malgré tout, l'agriculteur semble avoir déjà fait son choix...