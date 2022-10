Replay “L'amour est dans le pré” : Fin du trio en Corse avec Sébastien, Perrine fait ses valises (vidéo)

Lundi 17 octobre à partir de 21:10, Karine Le Marchand vous a proposé de suivre sur M6 la 9ème soirée de “L'amour est dans le pré” au cours de laquelle Sébasbien a fait connaitre son choix à Perrine.

Après huit soirées de premiers rendez-vous, de rapprochements, de « je t’aime, moi non plus » et de langoureux premiers baisers dans les guinguettes, la fin des séjours à la ferme approche. Entre sentiments naissants et incertitudes, nos fermiers doivent prendre une décision : continuer l’aventure auprès de l’élu(e) de leur cœur ou mettre un terme à leur quête sentimentale

En Corse, le tohu-bohu du dîner de la veille a poussé Sébastien à prendre de grandes décisions. Terminée la vie en trio, c’est désormais en garde alternée que notre éleveur porcin a poursuivi sa cohabitation avec Perrine et Léa. Mais jusqu’à quand ?

Lundi soir, c'est Perrine qui a définitivement fait ses valises…