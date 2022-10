Replay “L'amour est dans le pré” : Noémie met un terme à sa relation avec Gaël (vidéo)

Lundi 24 octobre 2022 à partir de 21:05, Karine Le Marchand vous a proposé de suivre la 10ème soirée de “L'amour est dans le pré” au cours de laquelle Noémie a mis un terme à sa relation avec Gaël.

Dans le Jura, Noémie aimerait se rapprocher de son grand gaillard rugbyman. Elle organise une sortie au restaurant sous un coucher de soleil dans l’espoir de concrétiser cette idylle. Ce dîner permet aux deux célibataires d’échanger et de faire le bilan sur la semaine passée d’abord à trois, puis à deux.

La discussion laissera-t-elle place à un rapprochement physique tant attendu ? Oui, premier calin et une première nuit a deux. Noémie semblait avoir trouvé l'amour auprès de Gaël, tout allait pour le mieux.

Mais l'amour a été de courte durée. Après s'être revus quelques jours après le tournage du séjour à la ferme, Noémie a mis fin à sa relation avec Gaël.

Karine Le Marchand a donc convié Noémie et Gaël à la rejoindre à Paris pour tenter de mieux comprendre la situation et peut-être recoller les morceaux et leur donner une seconde chance.

Extrait Replay de “L'amour est dans le pré”, épisode 10, du lundi 24 octobre 2022.