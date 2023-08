"L'amour est dans le pré" : Jean-Paul demande à Christelle si elle n'est pas du genre... "chaude" ! - Vidéo

Lundi 21 août 2023 à partir de 21:10, Karine Le Marchand vous a proposé de suivre sur M6 la 1ère soirée de la 18ème saison de "L'amour est dans le pré" au cours de laquelle Jean-Paul a tenté un premier rapprochement avec sa prétendante, Christelle.

Jean-Paul est un personnage truculent et haut en couleurs comme on les aime, drôle, enjoué et le coeur sur la main.

Issu d’une famille d’agriculteurs sur trois générations, il est installé depuis 1985 et cultive tout seul 70 hectares de blé, de colza et de tournesol. Il a un fils de 36 ans, Olivier, et deux petits-fils, “les trois plus belles réussites de sa vie”. Avec son caractère sociable et sa joie de vivre, Jean-Paul est de ceux qui n’auraient généralement pas trop de difficultés pour faire des rencontres.

Toutefois, son histoire et sa grande dévotion pour sa famille, l’ont privé d’un parcours amoureux plus heureux. Divorcé il y a 35 ans, Jean-Paul a du coup totalement mis sa vie sentimentale de côté pour rendre à ses parents “ce qu’il leur avait pris”. Il a épaulé son père à la ferme jusqu’à son décès en 2018, puis s’est occupé de sa mère jusqu’à son dernier souffle au mois de mars dernier. Une longue période comme fils dévoué dont il ne s’est jamais plaint mais qui l’a fait passer à côté d’une partie de sa vie d’homme. “C’est ma croix. Mais aujourd’hui quand je me regarde dans la glace, je sais que j’ai fait ce qu’il fallait faire”.

Désormais “libéré” et sur le point de transmettre sa ferme à son fils, Jean-Paul se sent prêt à vibrer à nouveau pour les “18 années” qu’il lui reste. Blagueur, exubérant, très sociable mais aussi un brin têtu et râleur, notre fringant sexagénaire recherche une femme pleine de vie et de caractère, avec de l’humour et prête comme lui à s’enflammer.

Lors de cette 1ère soirée de "L'amour est dans le pré", Jean-Paul a convié à la ferme deux prétendantes : Christelle et Maria.

Après avoir attendu à la gare un (très) long moment l'arrivée de Jean-Paul qui faisait le ménage dans sa maison, Christelle est enfin arrivée à la ferme. Après la découverte de la cuisine de Jean-Paul, Christelle s'est mise à préparer la salade... Jean-Paul et Christelle n'ont pas perdu pas de temps et ont profité de ce moment à deux, pour se rapprocher... "Toi, tu serais du genre... chaude ?" lâche alors Jean-Paul...