"L'amour est dans le pré" : Valentin perd ses moyens au speed-dating face à une prétendante qui semble lui faire de l'effet (vidéo)

Lundi 19 août 2024 à 21:10, "L'amour est dans le pré" sera de retour sur M6 avec Karine Le Marchand pour sa 19ème saison. Découvrez en avant-première un extrait du speed-dating de Valentin qui perd ses moyens devant une prétendante...

Après avoir reçu des centaines de courriers de prétendant(e)s plus motivés que jamais, découvrez maintenant les 12 agriculteurs de la saison 19 dans leur quête amoureuse ! Ils sont éleveur, céréalier, viticulteur, et pour la première fois saunier et viennent d’horizons différents. Pourtant, ils partagent tous la même envie : vivre une formidable histoire d’amour.

Lors des speed-dating sur une péniche en bord de Seine, nos agriculteurs célibataires (re)découvriront les joies de la rencontre amoureuse : les regards langoureux, les mains moites, les papillons dans le ventre ou encore les gestes tendres. Les agriculteurs pourront compter sur Karine Le Marchand, qui les accompagnera et commentera les speed-dating.

Premier extrait de l'émission avec Valentin, 26 ans, éleveur de vaches laitières et polyculture en Normandie. Le jeune homme perd ses moyens devant cette prétendante qui a l’air de lui faire de l’effet !

Extrait de "L'amour est dans la pré" du lundi 19 août 2024 sur M6.