"L'amour est dans le pré" : Karell rencontre Claude et le feeling passe bien... (vidéo)

Lundi 19 août 2024 à 21:10, L'amour est dans le pré" sera de retour sur M6 pour sa 19ème saison. Découvrez en avant-première la rencontre entre Karell et Claude...

Femme solaire et courageuse, Karell a quitté son job de bureau à 30 ans pour créer seule sa petite entreprise. 12 ans et 5 bâtiments agricoles plus tard, elle dirige aujourd’hui une ferme florissante comprenant une quarantaine de vaches allaitantes, 9 chevaux, une vingtaine de chats, 2 adorables chiens mais surtout 5000 volailles ! Passionnée par le bien-être animal, Karell pratique une agriculture engagée avec une production bio vendue exclusivement en circuit court.

Mère très proche de ses deux adolescents de 14 et 16 ans dont le plus grand l’aide à la ferme, Karell s’est séparée du papa au moment du lancement de sa nouvelle activité. Depuis, elle a eu quelques relations et amourettes, mais le terrain de l’amour est principalement resté en jachère.

Pétillante, indépendante, inspirante et très entourée, Karell a créé son petit El Dorado à partir de rien, sans jamais se décourager. Dernier accomplissement en date : la construction de son nouveau chez soi, à deux pas de son exploitation.

Après plusieurs années d’une vie intime entre parenthèses, notre éleveuse rêve aujourd’hui d’un compagnon avec qui partager une vie débordante de bonheur. Son idéal : de la tendresse, une épaule sur laquelle s’appuyer mais surtout un homme qui n’aura pas froid aux yeux et prêt à s’engager.

Au cours de son speed-dating, Karell va faire la rencontre de Claude avec lequel le feeling va bien passer...