"L'amour est dans le pré" : Colette déclare à Gilles « J'ai le sang qui bout mais j'ai pas le bout qui sent ! » (vidéo)

Lundi 19 août à partir de 21:10 sur M6, Karine Le Marchand vous a proposé de suivre la 1ère soirée de "L'amour est dans le pré" au cours de laquelle Gilles dit "Gilou" a rencontré Colette...

Après la diffusion de son portrait en janvier dernier et l'ouverture de son courrier, ce sont 10 femmes toutes belles et drôles qui ont été conviées par Gilles au speed dating et elles comptent bien le toucher en plein coeur.

Veuf depuis 19 mois, Gilles cherche aujourd’hui la dernière femme de sa vie et une fois n’est pas coutume, a remis son destin entre les mains de L’amour est dans le pré pour l’y aider. Car à son âge, difficile de faire des rencontres dans ce petit coin des Pays-de- la-Loire ! Gilles est bien décidé à replonger dans le bain de la séduction.

Parmi ses prétendantes, Colette, divorcée depuis 8 ans, une pétillante sexagénaire venue des Ardennes qui a soigné sa mise. Vêtue en rouge et noire, Colette rencontre Gilles et niveau humour, ces deux-là se sont trouvés !