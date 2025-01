"L'amour est dans le pré" : M6 dévoile un extrait du portrait de Pierrick, un agriculteur de la saison 20 (vidéo)

À quelques jours de la diffusion du 3ème épisode des portraits de la 20ème saison de "L'amour est dans le pré", M6 dévoile un extrait du portrait de Pierrick qui recherche la femme de sa vie.

Pierrick est un homme au grand coeur qui est devenu agriculteur par obligation. En effet, à 18 ans, son père meurt d’un cancer et pour aider sa mère qui doit élever ses 3 petits frères et soeurs, il reprend l’activité familiale.

Aujourd’hui, le sexagénaire souhaite arrêter une partie de son activité, les vaches laitières, pour avoir moins de contraintes et passer plus de temps avec sa famille. Père de 3 enfants, et grand-père de 3 petits enfants, il aime prendre soin de ses proches et passer du bon temps avec eux. Malgré cet amour familial, la solitude lui pèse et il souhaite trouver une femme pour le reste de sa vie.

Marié pendant 23 ans à la mère de ses fils, Pierrick est célibataire depuis 6 ans. Il est prêt à rencontrer une femme honnête, douce, câline et respectueuse avec qui passer du bon temps. D’ailleurs, si celleci aime danser, c’est un vrai plus, car il y a plusieurs années, Pierrick pratiquait la danse de salon, notamment le rock et la valse.

Côté charnel, notre éleveur laitier se définit comme tactile et gourmand...

