"L'amour est dans le pré" : un zouk très chaud pour Gilles lors de son speed dating ! (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 10 août 2025 276
"L'amour est dans le pré" : un zouk très chaud pour Gilles lors de son speed dating ! (vidéo)

À ne pas manquer sur M6, lundi 25 août 2025 à 21:10, le premier épisode de la 20ème saison de "L'amour est dans le pré" dans lequel Gilles va avoir le droit à un zouk assez chaud en plein speed dating !

Quinze agriculteurs, douze hommes et trois femmes, venus des quatre coins de la France, ont décidé de tenter leur chance dans cette 20ème saison de "L'amour est dans le pré".

Parmi eux, Gilles, 58 ans, céréalier et agent de collecte de lait en région Pays-de-la-Loire.

Gilles, agriculteur au sourire contagieux, mène une vie pleine de rebondissements et de résilience.

Fils unique, il a grandi sur la ferme familiale, mais l’école n’était pas vraiment son terrain de jeu. L’appel de la terre est plus fort, et il reprend la ferme familiale en 1995, héritant de 40 hectares et 30 vaches laitières à la retraite de son père.

Toujours joyeux et rieur et un brin opiniâtre, Gilles traverse une rupture amoureuse qui viendra bousculer ses plans. Débordé par le travail et les responsabilités, il abandonne l’élevage, pour devenir agent de collecte de lait. Entre cette activité et son métier de céréalier, Gilles a réussi à se dégager du temps libre.

Aujourd’hui, il espère rencontrer une femme qui saura l’accepter tel qu’il est, avec son grand cœur et son amour pour la vie rurale. Une chose est sûre : Gilles est prêt à faire un pas de danse vers l’amour.

Et cela tombe bien... Lors de son speed dating à Paris, Gilles va faire la rencontre d'une prétendante qui n'a pas froid aux yeux et qui va lui proposer un zouk assez chaud ! Les corps s'enflamment... Regardez :

Dernière modification le dimanche, 10 août 2025 14:43
Publié dans L'amour est dans le pré | Replay
