"L'amour est dans le pré" : Océane sous le charme de l'un de ses prétendants, lundi soir sur M6 (vidéo)

À ne pas manquer sur M6, lundi 25 août 2025 à 21:10, le premier épisode de la 20ème saison de "L'amour est dans le pré" dans lequel Océane va rencontrer un prétendant avec lequel elle semble avoir beaucoup de petits points communs...

Quinze agriculteurs, douze hommes et trois femmes, venus des quatre coins de la France, ont décidé de tenter leur chance dans cette 20ème saison de "L'amour est dans le pré".

Parmi eux, Océane, jeune maraîchère de 26 ans. Avec son frère, son complice de toujours, elle a créé une exploitation maraîchère de A à Z, transformant un rêve familial en réalité. Ensemble, ils forment un duo inséparable, presque télépathique : lui, timide et discret, elle, très protectrice avec lui. Leur affaire est une véritable épopée familiale, où chacun met du cœur à l’ouvrage, y compris leurs parents, qui les épaulent au quotidien.

Mais attention, Océane n’est pas qu’une maraîchère pleine de ressources. Sur les terrains de jeux de force bretons, elle est une vraie machine de guerre : championne trois années d’affilée, elle manie le lancer de bottes de paille et le lever d’essieux de charrette comme personne !

Elle rêve aujourd’hui d’un amour qui lui ressemble : authentique, vivant, et un peu fou.

Après l'ouverture de son courrier, Océane va rencontrer au cours de ce premier épisode de "L'amour est dans le pré" ses prétendants. En partageant beaucoup de points communs avec Océane, ce prétendant marque des points, regardez :