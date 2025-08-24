recherche
L'amour est dans le pré | Replay

"L'amour est dans le pré" : Océane sous le charme de l'un de ses prétendants, lundi soir sur M6 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 24 août 2025 169
"L'amour est dans le pré" : Océane sous le charme de l'un de ses prétendants, lundi soir sur M6 (vidéo)

À ne pas manquer sur M6, lundi 25 août 2025 à 21:10, le premier épisode de la 20ème saison de "L'amour est dans le pré" dans lequel Océane va rencontrer un prétendant avec lequel elle semble avoir beaucoup de petits points communs...

Quinze agriculteurs, douze hommes et trois femmes, venus des quatre coins de la France, ont décidé de tenter leur chance dans cette 20ème saison de "L'amour est dans le pré".

Parmi eux, Océane, jeune maraîchère de 26 ans. Avec son frère, son complice de toujours, elle a créé une exploitation maraîchère de A à Z, transformant un rêve familial en réalité. Ensemble, ils forment un duo inséparable, presque télépathique : lui, timide et discret, elle, très protectrice avec lui. Leur affaire est une véritable épopée familiale, où chacun met du cœur à l’ouvrage, y compris leurs parents, qui les épaulent au quotidien.

Mais attention, Océane n’est pas qu’une maraîchère pleine de ressources. Sur les terrains de jeux de force bretons, elle est une vraie machine de guerre : championne trois années d’affilée, elle manie le lancer de bottes de paille et le lever d’essieux de charrette comme personne !

Elle rêve aujourd’hui d’un amour qui lui ressemble : authentique, vivant, et un peu fou.

Après l'ouverture de son courrier, Océane va rencontrer au cours de ce premier épisode de "L'amour est dans le pré" ses prétendants. En partageant beaucoup de points communs avec Océane, ce prétendant marque des points, regardez :

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans L'amour est dans le pré | Replay, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;20h30 le dimanche&quot;, l'entretien avec Tom Cruise à revoir ce 24 août 2025 sur France 2

"20h30 le dimanche", l'entretien avec Tom Cruise à revoir ce 24 août 2025 sur France 2

24 août 2025 - 14:11

News sur l'émission

&quot;L'amour est dans le pré&quot; lundi 25 août 2025, début des speed datings sur M6 (vidéo)

"L'amour est dans le pré" lundi 25 août 2025, début des speed datings sur M6 (vidéo)

23 août 2025 - 13:04

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

23 août 2025 - 20:03 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2019 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL