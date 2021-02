“Pékin Express” : 14ème saison sur les pistes de la terre rouge, départ mardi 23 février sur M6

Mardi 23 février à 21:05, Stéphane Rotenberg donnera le coup d'envoi sur M6 de la 14ème saison de “Pékin Express” en compagnie de 8 nouveaux binômes d'aventuriers.

Lancés sur « Les pistes de la terre rouge », les 8 binômes devaient traverser l’Ouganda, l’Éthiopie et les Émirats Arabes unis, avant de disputer la grande finale à Dubaï mais tout ne va pas se passer comme prévu. De l’émotion, du dépaysement, de l’aventure et du rire, cette 14ème saison va vous embarquer dans un voyage unique dont vous vous souviendrez !

Pour cause de pandémie, la course va certes débuter sur les routes les plus désertiques du monde en Ouganda, mais se poursuivra finalement à travers la Grèce, terre des cités antiques puis s’achèvera en Turquie, un pays aux formations géologiques exceptionnelles.

Les candidats sont, plus que jamais, motivés et prêts à repousser leurs limites. Chaque binôme participe à l’aventure Pékin Express pour un challenge particulier. Qu’ils soient en couple, entre amis, en famille ou de parfait inconnus, ils vont avoir à cœur de se dépasser en visant un seul objectif : la victoire !