Les 6 derniers binômes “Pékin Express” pensaient être qualifié pour l'Éthiopie au terme de la 3ème étape, mais ils ont dûs faire leurs valises pour un retour en France en raison de la crise sanitaire et du confinement.

Alors que l’aventure devait se dérouler en Afrique, seul l’Ouganda a pu être traversé avant l’interruption du tournage pour cause de pandémie. La production a dû réécrire la suite de la route et a pu la relancer 6 mois après son arrêt dans des paysages tout aussi incroyables. L'aventure est rebaptisée « La route des 3 continents » et traversera deux pays :

La Grèce

Terre des cités antiques et vestiges majestueux... Les candidats ont poursuivi la course vers Athènes, berceau de la démocratie, avant de s’émerveiller face aux sublimes plages de la mer Égée.La traversée du pays se termine en Macédoine, au pied du mythique Mont Olympe, la montagne des Dieux.

La Turquie

La course va s’achever en Turquie, un pays aux formations géologiques exceptionnelles avec notamment la visite de l’incroyable région du Cappadoce avec ces « cheminées de fées » et ses canyons aux habitations creusées à même la roche en passant par Ankara jusqu’à Istanbul.

Rendez-vous mardi 16 mars à 20:50 sur M6 pour le départ, 6 mois après son interruption, de “Pékin Express” en Grèce.