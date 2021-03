“Pékin Express” : 4ème étape en Grèce, mardi 2 mars sur M6 (vidéo)

Après 6 mois d'interruption en raison de la crise sanitaire, l'aventure “Pékin Express” redémarre pour les biômes encore en course. Rendez-vous mardi 16 mars à 21:05 sur M6 avec Stéphane Rotenberg.

Pour cette 4ème étape, les candidats prennent le départ à Olympie en Grèce, pour une toute nouvelle route : « La route des 3 continents ». Si la course peut enfin repartir, c'est avec des conditions sanitaires très particulières qui imposent des nouvelles contraintes aux candidats. Pour cette nouvelle route « La route des 3 continents », les binômes encore en compétition vont traverser la Grèce et la Turquie, avant de disputer la grande finale dans la capitale magique d'Istanbul !

Le départ de cette 4ème étape de Pékin Express sera donné dans le berceau des jeux olympiques, le mythique site d'Olympie. Après avoir traversé les paysages incroyables jonchés de météores, site exceptionnel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, les équipes tomberont sur le fameux panneau « voiture interdite » ! Une sacrée épreuve sportive les y attendra dans ce décor exceptionnel !

L'étape s'achèvera dans la capitale de la Grèce : la mythique Athènes, une des plus anciennes villes du monde. Et les ultimes kilomètres de cette course dans la ville aux 7 collines donneront du fil à retordre aux équipes, pour finalement leur offrir un des plus beaux points de vue sur l'Acropole.

Qui sera le binôme qui, après avoir attendu 6 mois de confinement, se fera éliminer au seuil de cette nouvelle route ?