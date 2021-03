“Pékin Express” : Fabrice et Briac arrivent en Grèce dans « Itinéraire Bis » mardi 16 mars sur M6 (vidéo)

A l'issue de la 4ème étape de “Pékin Express”, Fabrice et Briac s'élanceront à leur tour sur leur « Itinériaire Bis” pour la suite de la course qui démarre en Grèce. A découvir mardi 16 mars à 23:15 sur M6.

Après une aventure perturbée par la Covid, on retrouve notre duo de choc, Fabrice et Briac, dans un charmant petit port du Péloponnèse, à la découverte de la Grèce, pour accomplir leur 1re mission. Un défi typique et ancestral puisqu'ils vont découvrir une tradition locale : la pêche au poulpe. Un animal malin et difficile à capturer. C'est donc un sacré premier défi qui attend nos 2 explorateurs qui devront en peu de temps maîtriser une technique de pêche redoutable.

Pour leur 2ème mission de l'étape, Fabrice et Briac vont poursuivre la découverte de la Grèce et de ses traditions culinaires. Notre binôme va faire une dégustation de moussaka, le plat grec le plus connu dans le monde. Mais défi oblige, cette dégustation sera un peu particulière et va se transformer en marathon de la moussaka, puisque à leur grande surprise, nos 2 acolytes auront 15 minutes pour ingurgiter non pas une, ni deux, mais 5 assiettes de moussaka chacun ! Un moment haut en couleur dont ils vont longtemps se souvenir.

Enfin, c'est une mission sportive qui attend Fabrice et Briac pour boucler cette première étape en terre grecque. Ils vont découvrir le windsurf, le sport de glisse le plus pratiqué en Grèce. Une discipline à la fois physique et technique que Fabrice et Briac vont devoir maîtriser en peu de temps. Une épreuve taillée sur mesure pour ces redoutables compétiteurs qui vont tout donner pour remporter ce challenge ! Alors arriveront-ils à tenir sur leur planche et à faire face aux fortes rafales de vent ? C'est une autre question !