“Pékin Express” : Dernière étape en Grèce pour Fabrice et Briac dans « Itinéraire Bis » mardi 30 mars sur M6

A l'issue de la 6ème étape de “Pékin Express”, Fabrice et Briac s'élanceront à leur tour sur leur « Itinériaire Bis” pour leur dernière étape en Grèce. A découvir mardi 30 mars à 23:15 sur M6.

Dernière étape en Grèce pour Fabrice et Briac qui ne pouvaient pas quitter le pays sans déguster de la feta, le fromage grec mondialement connu. Pour leur première mission, ils vont rencontrer un producteur de feta et devront traire des chèvres pour récolter 5 litres de lait en moins d'une heure. En quelques minutes, ils devront arriver à maitriser la difficile technique de traite, seul moyen pour eux de réussir ce premier challenge. Mais ils ne se doutaient pas qu'avant de les traire, ils allaient devoir attraper les chèvres dans leur enclos ! Courses-poursuites et plongeons dans la paille au programme !

C'est un redoutable défi sportif qui attend nos aventuriers pour leur 2ème mission de l'étape. Ils vont se rendre dans le massif du mythique Mont Olympe, la plus haute montagne de Grèce, pour effectuer un magnifique vol en parapente. Mais à un détail près : un seul des deux s'envolera ! En effet, pour réussir ce challenge, Fabrice devra parcourir 9 km en courant en moins de 30 minutes pour arriver sur la plage en contrebas avant que Briac n'atterrisse en parapente. Va-t-il créer l'exploit ?

Enfin, c'est sur une note joyeuse que Fabrice et Briac vont quitter la Grèce. Pour réussir leur dernière mission, ils auront 2 heures pour se déguiser en soldats de la Grèce antique et se prendre en photo avec 15 groupes de touristes dont 1 devra obligatoirement être plus petit que Briac, ce qui va sérieusement leur compliquer la tâche !