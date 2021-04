“Pékin Express” : 1ères images de la 7ème étape, mardi 6 avril sur M6 (vidéo)

Mardi 6 avril à 21:05, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour le départ de la 7ème étape de “Pékin Express : la route les 3 continents” en Turquie.

Pour cette 7ème étape de l'aventure, les candidats découvrent la Turquie ! Ils débuteront la course dans la 3ème plus grande ville du pays : Izmir. Ils découvriront ensuite la cité antique de Hiérapolis, mais surtout le site unique de Pamukkale avec ses piscines thermales riches en minéraux. Le 1er binôme arrivé à l'issue du 1er jour de course aura la chance de survoler en parapente ce paysage blanc, merveille géologique, que les Turcs appellent « le château de coton ».

Pour la suite de l'étape, une surprise inattendue viendra pimenter la course, nous promettant des moments cocasses ! Pierre-Louis & Arnaud, qui ont été éliminés lors de la première étape ont eu la surprise d'être réintégrés provisoirement en tant qu'équipe cachée... Ils vont devoir faire cette étape sans se faire repérer des autres binômes qui, eux, seront au courant qu'ils participent à l'étape.

La course jusqu'aux somptueuses ruines de Phaselis, sur la côte de Kemer, sera plus serrée que jamais et les équipes n'auront jamais déployé autant de stratégies et d'idées !

Quelle sera l'équipe à être éliminée lors de cette 1ère étape en Turquie ?