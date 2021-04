Après l'Ouganda et la Grèce, Fabrice et Briac vont découvrir dans « Itinéraire bis » de “Pékin Express” un nouveau pays : la Turquie.

Tout au long de cette étape ils vont sillonner la magnifique côte turquoise que l'on surnomme la Riviera turque. Un premier défi sportif les attend. Ils vont se rendre dans l'incroyable « vallée des papillons », un site naturel paradisiaque, uniquement accessible par bateau. Une fois sur place, pour valider la mission, ils auront une heure pour atteindre le sommet de la vallée en courant et se prendre en photo avec un drapeau turc !

Lors de leur 2ème mission, nos globe-trotteurs vont faire du bénévolat chez des villageois qui accueillent et hébergent des voyageurs de passage en Turquie, en échange de travail dans leur ferme. Fabrice et Briac vont travailler d'arrache-pied pour mériter le gite et le couvert. Pendant cette journée de bénévolat, ils découvriront l'immense plantation de 800 grenadiers que possèdent le couple d'agriculteurs. La Turquie est le 2e producteur au monde de ce fruit connu depuis l'antiquité.

Enfin, pour leur dernière mission de l'étape, Stéphane Rotenberg va challenger Fabrice et Briac lors d'une nouvelle mission windsurf. Alors qu'ils avaient échoué en Grèce, en étant incapable de maitriser la difficile technique de ce sport de glisse, ils vont avoir une occasion de se rattraper et de prendre leur revanche. Vont-ils relever le défi ? Auront t'ils appris de leurs erreurs ? Une chose est sûre, nos 2 compétiteurs ne vont rien lâcher !