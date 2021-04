“Pékin Express” : 1ères images de la 8ème étape, mardi 13 avril sur M6 (vidéo)

Mardi 13 avril à 21:05, Stéphane Rotenberg donnera le coup d'envoi sur M6 de la 8ème étape de “Pékin Express, la route des 3 continents”.

Pour cette 8ème étape de l'aventure, en Turquie, les candidats démarreront le long de la jolie côte balnéaire de Kemer aux eaux limpides. L'épreuve « petit déjeuner local », mission désormais incontournable de Pékin Express, fera son retour et mettra à l'épreuve les estomacs des candidats ! Fous rires garanti devant les mines déconfites des binômes qui découvriront les mets improbables à déguster !

Les candidats auront aussi la surprise du panneau voiture interdite : au programme une traversée en paddle ! Chutes mythiques et compétition acharnée pour cette journée de course !

Les candidats découvriront la région du volcan de Mekke, avec ses cratères et lacs asséchés, mais aussi la formidable et surprenante région de Cappadoce ! Loin des zones touristiques, les soirées chez l'habitant seront plus authentiques que jamais dans cette très reculée région d'Anatolie. Émus et bouleversés, les binômes se forgeront des souvenirs inoubliables.

Et enfin, le drapeau rouge viendra corser la course et certains binômes se révèleront plus compétiteurs que jamais. Toutes les équipes seront motivées pour se qualifier pour la prochaine étape : la demi-finale !

Quelle sera l'équipe à être éliminée aux portes de la demi-finale de Pékin Express ?