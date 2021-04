“Pékin Express” : 2ème étape en Turquie pour Fabrice & Briac dans « Itinéraire bis » mardi 13 avril sur M6

A l'issue de la 8ème étape de “Pékin Express”, Fabrice et Briac s'élanceront à leur tour sur leur « Itinériaire Bis » pour leur seconde étape en Turquie. A découvir mardi 13 avril à 23:15 sur M6.

Lors de leur 2ème mission en Turquie, Fabrice et Briac vont avoir la chance de découvrir une tradition incontournable qui date de la nuit des temps : la danse des derviches tourneurs.

Les danseurs tournent sur eux même pendant de longues minutes selon des rotations de plus en plus rapides jusqu'à atteindre un état de transe. Ils sont appelés « derviches tourneurs » en référence à leur danse dont les mouvements rappellent ceux d'une toupie. C'est donc un sacré défi qui attend Fabrice et Briac : en quelques minutes, ils devront maitriser cette technique de danse si particulière. Une chose est sûre, ce défi va leur faire tourner la tête !

Enfin, la dernière mission de l'étape va se dérouler dans la magnifique région de la Cappadoce. Là-bas, Fabrice et Briac vont rencontrer une famille de villageois qui produisent du « molasse », l'équivalent du sirop d'érable mais réalisé à base de jus de raisin. Tous les turcs consomment ce sirop le matin pour le petit déjeuner, et nos 2 globes trotteurs vont devoir le fabriquer dans la pure tradition ! Face à des interlocuteurs qui ne parlent que le turc, leur plus gros défi sera de comprendre la réalisation de la recette malgré la barrière de la langue !