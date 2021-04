“Pékin Express” : 3ème étape en Turquie pour Fabrice & Briac dans « Itinéraire bis » mardi 20 avril sur M6

A l'issue de la demi-finale de “Pékin Express”, Fabrice et Briac s'élanceront à leur tour sur leur « Itinériaire Bis » pour leur troisième étape en Turquie. A découvir mardi 20 avril à 23:15 sur M6.

Nouvelle étape d'Itinéraire Bis en Turquie au cœur de la magnifique région de la Cappadoce. Et alors que Briac fête ses 23 ans, c'est une première mission haute en couleur qui attend nos 2 aventuriers. Ils vont devoir réaliser un trek à dos de chameau, mais encore faudra-t-il arriver à faire avancer l'animal et ce n'est pas gagné. Un défi cocasse qui va mettre leurs nerfs à rude épreuve !

Pour leur 2ème mission, Fabrice et Briac vont découvrir une tradition incontournable en Cappadoce : la poterie. Pour cela, ils vont se rendre dans le village d'Avanos, ou cet art se transmet de génération en génération depuis des millénaires. Après une rapide formation par un artisan local, ce sera à nos deux amis de jouer les potiers et de reproduire une pièce d'artisanat local. Auront-ils bien mémorisé les bons gestes ? seront-ils manuels ? Pas sûr !

Enfin, la dernière mission de l'étape est pour sûr, un des plus gros défis de cette saison d'Itinéraire Bis. Fabrice et Briac vont pratiquer l'haltérophilie, le sport national turc par excellence ! Et c'est au centre d'entrainement olympique d'Ankara que va se dérouler ce sacré challenge. Entourés de nombreux champions, ils vont devoir maitriser la technique de l'épaulé jeté et soulever 50 kilos au total ! Un défi physique et sportif pour lequel nos 2 compétiteurs vont tout donner pour tenter de remporter cette ultime mission !