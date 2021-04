“Pékin Express” : Dernière étape en Turquie pour Fabrice & Briac dans « Itinéraire bis » mardi 27 avril sur M6

A l'issue de la demi-finale de “Pékin Express”, Fabrice et Briac s'élanceront à leur tour sur leur « Itinériaire Bis » pour leur dernière étape en Turquie. A découvir mardi 27 avril à 23:15 sur M6.

Dernière étape d'Itinéraire Bis pour Fabrice et Briac qui va se dérouler à Istanbul, au cœur du magnifique quartier historique. Nos deux aventuriers vont relever 2 derniers défis, non pas pour gagner de l'argent mais pour tenter de remporter d'incroyables bonus.

Pour leur première mission, Fabrice et Briac vont se rendre dans le plus vieil hammam d'Istanbul pour y découvrir le fameux rituel du bain turc. Un savoir-faire qu'ils devront apprendre et reproduire à leur tour pour remporter ce défi. Et alors qu'ils pensaient passer un vrai moment de détente, ils vont vite se rendre compte que leur masseur du jour n'est pas du tout là pour leur faire des papouilles. Un moment culte dans l'histoire d'Itinéraire Bis.

Après un gommage du corps plus que tonique, Fabrice et Briac vont se transformer en cireurs de chaussures, une tradition très populaire en Turquie. Ils auront 30 minutes pour cirer 10 paires de chaussures chacun, avec à la clé en cas de victoire, un survol d'Istanbul en hélicoptère. Autant dire qu'ils vont tout donner pour remporter cet ultime challenge.

Enfin, comme le veut la tradition dans Itinéraire Bis, Fabrice et Briac retrouveront Stéphane Rotenberg sur le lieu du plateau final, pour assister en direct à ses côtés à l'arrivée de la course. L'occasion notamment de féliciter les gagnants. Un moment intense et riche en émotion pour les 2 anciens candidats de Pékin Express.