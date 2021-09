“Pékin Express” : la saison 15 en tournage pour M6 au Kirghizistan, en Ouzbékistan & aux Emirats Arabes Unis

Le tournage de la 15ème saison du jeu “Pékin Express” est actuellement en cours pour M6 avec Stéphane Rotenberg et 8 nouveaux binômes de candidats pour une diffusion en 2022.

L’émission la plus dépaysante du PAF, qui a réalisé sa 2ème meilleure saison historique l’an dernier, revient avec une route totalement inédite et plus spectaculaire que jamais !

Cette saison, Stéphane Rotenberg et les binômes de candidats vont découvrir les contrées les plus reculées et sauvages du Kirghizistan et de l’Ouzbékistan, les paysages majestueux de la Jordanie mais aussi les décors enivrants des Emirats Arabes Unis...

“Pékin Express” part... sur les terres de l’aigle royal !

Une saison inédite à découvrir en 2022 sur M6.