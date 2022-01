“Pékin Express” : nouvelle saison inédite sur M6 à partir du 10 février avec Stéphane Rotenberg

“Pékin Express”, l’émission la plus dépaysante du PAF revient jeudi 10 février à 21:10 sur M6 avec une route totalement inédite et plus spectaculaire que jamais !

Cette saison, Stéphane Rotenberg et les binômes de candidats vont découvrir les contrées les plus reculées et sauvages du Kirghizistan et de l’Ouzbékistan, les paysages majestueux de la Jordanie mais aussi les décors enivrants des Émirats arabes unis... “Pékin Express” part… sur les terres de l’aigle royal !

Ce rapace est le point commun des 4 pays traversés par la compétition. La chasse à l’aigle royal est une tradition ancienne qui remonte à la conquête de l’Asie centrale. En effet, la chasse à l’aigle est pratiquée depuis des centaines d’années sur les steppes du Kirghizistan et de l’Ouzbékistan. Puis, la Jordanie, le troisième pays traversé par l’aventure, a ses armoiries représentées par l’aigle royal. Enfin, les Emirats arabes unis sont réputés pour la fauconnerie. Une compétition qui se déroule donc plus que jamais sur les terres de l’aigle royal…

Vous allez adorer cette nouvelle saison pour :

Le parcours insolite : des pays jamais traversés dans “Pékin Express” jusqu’à aujourd’hui : en Asie centrale au Kirghizistan et en Ouzbékistan, puis en Jordanie : notamment à Pétra, qualifiée de huitième merveille du monde ! Pour enfin terminer à Dubaï aux Emirats arabes unis pour une finale “revanche” par rapport à la saison dernière qui avait vu son parcours modifié en cours de tournage.

Une nouvelle règle : le “pass express” qui pourra protéger un binôme de candidats d’une élimination. Une nouvelle règle qui va changer le cours de l’aventure !

8 nouveaux binômes à découvrir : ils sont en couple, cousins, frères, soeurs, mère et fille, grand-père et petit-fils ou même inconnus… tous ont eu envie de partir à l’aventure pour se challenger, partager une expérience unique avec leur équipier et ressentir des émotions qui marqueront leur vie à jamais.

La diversité de cultures et de paysages tout au long de l’aventure : les binômes de candidats vont découvrir la culture d’Asie centrale née d’un brassage de civilisations mélangeant les traditions turques, persanes ou encore chinoises et alliant les habitudes des sédentaires avec les impératifs de la vie nomade. Ils s’émerveilleront aussi devant la beauté de la Jordanie et partiront à la rencontre de son peuple chaleureux. Une traversée inoubliable jusqu’à l’extravagance de Dubaï, entre l’immensité du désert et les gratte-ciels impressionnants.

Le retour de Julie et Denis, le couple corse tonitruant fait son retour dans “Pékin Express” en deuxième partie de soirée dans “Pékin Express : Itinéraire bis” avec une nouveauté non négligeable !

Des yourtes du Kirghizistan aux gratte-ciels de Dubaï, découvrez quelques-uns des plus beaux sites de cette nouvelle route

Le lac Son Koul au Kirghizistan : la plus grande réserve d’eau douce du pays autour de laquelle les autochtones vivent dans près de 300 yourtes.

La vallée de la Ferghana, carrefour de l’Asie centrale : Passage mythique et incontournable des routes de la Soie.

Samarcande, la Cité des coupoles bleues en Ouzbékistan : Considérée comme l’une des plus anciennes villes au monde, Samarcande compte parmi les plus beaux ensembles architecturaux musulmans au monde. Son centre-ville, aussi ancien que Rome ou Babylone, a été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La mer morte : ce lac est réputé pour sa salinité extrêmement élevée. Sa surface située à plus de 400m en dessous du niveau de la mer en fait le point le plus bas de la terre.

Pétra en Jordanie : Qualifiée de huitième merveille du monde, Pétra est également un site archéologique des plus célèbres, où se mêlent les influences de traditions orientales anciennes et de l’architecture hellénistique.

Le désert du Wadi Rum en Jordanie : paysage désertique comportant des canyons, des arches naturelles, des falaises et des grottes, ce désert a été inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en 2011 en tant que site mixte (à la fois naturel et culturel).

Dubaï : entre démesure et authenticité, Dubaï est LA ville la plus en vogue des Émirats arabes unis, réputée pour son architecture ultramoderne et sa culture traditionnelle.