“Pékin Express” : Julie et Denis sont de retour dans « Itinéraire Bis » jeudi 10 février sur M6

Jeudi 10 février à 23:05, Julie et Denis, binôme emblématique de l'aventure “Pékin Express”, seront de retour dans « Itinéraire Bis » après chaque épisode diffusé en prime-time.

Cette nouvelle saison d’Itinéraire Bis accueille le binôme gagnant de la saison “All Stars” de “Pékin Express” en 2020: Julie et Denis.

Après cette victoire libératrice et forte en émotion, notre binôme (de restaurateurs Corse) au tempérament explosif, se lance dans l’aventure d’itinéraire bis, avec un seul objectif : remporter un maximum de missions confiées par Stéphane Rotenberg !

Ils vont parcourir, sur un itinéraire parallèle, les mêmes étapes que les candidats. Nous y découvrirons des lieux mythiques, des paysages inouïs et des cultures millénaires propres à chaque pays visité durant la course. Ce sera également l’occasion pour notre binôme d’aller à la rencontre des habitants de chacune de ces régions et de découvrir des traditions aussi ancestrales que surprenantes... Dépaysement garanti !

Attention, nouveauté cette saison dans “Itinéraire Bis” : la mission Deluxe. S’ils la remportent, Julie et Denis auront l’occasion de gagner un Bonus au cours de chaque étape. Seulement, un seul d’entre eux pourra relever le défi et aura donc la pression de la victoire !

Ce voyage sera également l’occasion de dévoiler aux téléspectateurs des images inédites de la course et de retrouver, Péquin moyen, l’hilarante parodie de la course. Entre défis physiques, dépassement de soi, émotion et dépaysement… Julie et Denis vont vous embarquer dans une incroyable aventure.