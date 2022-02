“Pékin Express” : 2ème étape jeudi 17 février sur M6, les premières images (vidéo)

Jeudi 17 février à 21:10, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre la 2ème étape de “Pékin Express : sur les terres de l'aigle royal”.

Pour cette 2ème étape de l’aventure, les candidats s’enfoncent encore un peu plus dans les montagnes vertigineuses du Kirghizistan. Ils emprunteront des routes au milieu d’un paysage aride et dépeuplé, jusqu’au sublime lac artificiel de Toktogul.

Une surprise inattendue viendra pimenter la course, plus serrée que jamais, et les équipes n’auront jamais déployé autant de stratégies et d’idées ! Cache-cache et course poursuite sont au rendez-vous de cette étape !

Quelle équipe sera éliminée lors de cette 2ème étape ? Quel binôme n’aura peut-être pas la chance de voir l’Ouzbékistan ?

Pour rappel, la première étape a été remportée par Arlette et Caroline. Arrivés en dernière position, Sylvie & Alex ont été éliminés après avoir également perdu le duel final. Mais ils seront quand même dans cette 2ème étape de “Pékin Express” en équipe cachée...