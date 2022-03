“Pékin Express” : seconde étape en Ouzbékistan pour Julie et Denis dans « Itinéraire Bis » jeudi 3 mars sur M6 (vidéo)

Jeudi 3 mars à 23:35 sur M6, Julie et Denis se lançeront à leur tour sur la quatrième étape de “Pékin Express” dans « Itinéraire Bis ». Voici ce qui les attend sur le parcours...

Julie et Denis poursuivent leur périple en Ouzbékistan. Nos deux Corses vont découvrir Tachkent, la capitale du pays. Un gros challenge physique et sportif les attend dans le mythique métro de la ville, décoré de colonnes en marbre et de bas-reliefs en bronze, qui font de ce lieu d’exception un véritable musée sous-terrain.

Pour remporter une nuit dans le plus bel hôtel de Tachkent, Julie va relever une mission Deluxe de haute voltige et se transformer en danseuse ouzbèk. Elle devra apprendre et reproduire sur scène une chorégraphie de danse traditionnelle avec les danseuses de la troupe.

Enfin, nos deux Corses devront maîtriser la technique du ski nautique sur un des plus grands lacs du pays. Ils devront non seulement tenir en équilibre sur les skis mais répondre en même temps à une série de questions sans tomber dans l’eau. Un sacré défi qui va mettre leurs nerfs à rude épreuve…