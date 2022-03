“Pékin Express” : 5ème étape jeudi 10 mars sur M6, les 1ères images (vidéo)

Jeudi 10 mars à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre la 5ème étape de “Pékin Express : sur les terres de l'aigle royal”.

Pour cette 5ème étape de l’aventure, les candidats vont découvrir un des joyaux de l’Ouzbékistan, une des plus anciennes villes du monde : Samarcande. Un binôme aura même la chance d’aller visiter le sublime site du Régistan, éclairé de nuit !

Les habitants de Samarcande, située sur la route de la soie, sont habitués depuis des millénaires aux passages des populations. Extrêmement ouverts et hospitaliers, ils réserveront un accueil incroyable aux candidats. Émus et bouleversés, les binômes se forgeront des souvenirs inoubliables.

Le drapeau rouge viendra corser la course et certains binômes se révèleront plus compétiteurs que jamais pour se qualifier pour la prochaine étape !

Quel binôme va devoir quitter l’aventure ?