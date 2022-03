“Pékin Express” : 3ème étape en Ouzbékistan pour Julie et Denis dans « Itinéraire Bis » jeudi 10 mars sur M6 (vidéo)

Jeudi 10 mars à 23:35 sur M6, Julie et Denis se lançeront à leur tour sur la quatrième étape de “Pékin Express” dans « Itinéraire Bis ». Voici ce qui les attend sur le parcours...

La découverte de l’Ouzbékistan se poursuit pour Julie et Denis qui, tout au long de cette 5ème étape, vont avoir la chance de découvrir les légendaires villes de la route de la soie : Samarcande et Boukhara.

Dans cette partie du pays, l’artisanat occupe une place majeure et plus précisément l’art des céramiques. Julie et Denis vont se transformer en potier d’un jour, et devront transporter des assiettes en les tenant en équilibre sur deux cordes ; un défi de haute voltige où stress et tension seront au rendez-vous !

Enfin, pour tenter de remporter un magnifique bonus, nos deux Corses vont relever un défi qui va également mettre leurs nerfs à rude épreuve puisqu’ils devront aligner 200 dominos avec une sacrée contrainte : la mission se déroulera dans un train à grande vitesse !