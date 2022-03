“Pékin Express” : 7ème étape, arrivée en Jordanie, jeudi 24 mars sur M6 (vidéo)

Jeudi 24 mars à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre la 7ème étape de “Pékin Express : sur les terres de l'aigle royal”.

Pour cette 7ème étape de l’aventure, les candidats vont découvrir un nouveau pays : la Jordanie. Ils auront la chance de voir un des plus beaux sites du pays, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO : la majestueuse Pétra.

Les candidats vont s’affronter dans des jeux inédits comme le pop-up géant ou des missions loufoques sur les bords de la mer Morte, les obligeant à tester la salinité extrême de cette mer située à 434 mètres au-dessous du niveau de la mer.

L’étau se resserre et les équipes deviendront de plus en plus compétitrices. L’arrivée de l’étape en calèche, entres les falaises du site exceptionnel de Pétra, verra naître une rivalité entre deux binômes. Dépassement et rancœur clôtureront cette étape.