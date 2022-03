“Pékin Express” : 8ème étape jeudi 31 mars sur M6, les1ères images (vidéo)

Jeudi 31 mars à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre la 8ème étape de “Pékin Express : sur les terres de l'aigle royal”.

Pour cette 8ème étape de l’aventure, les candidats vont découvrir un des joyaux de la Jordanie : le désert du Wadi Rum. Ils y effectueront un trek de 11 km à dos de chameaux avec une mission d’équilibre des plus redoutables sous une chaleur proche de 40 degrés, jusqu’à la magnifique vallée de la lune. Si cette traversée sera une véritable épreuve pour les candidats, un des binômes craquera et se posera la question cruciale de savoir s’il est en capacité physique de continuer. Une soirée à la belle étoile au milieu du désert sera l’occasion pour les candidats de partager des moments d’émotion.

Le quizz express fera son retour, ce qui bouleversera la course et redistribuera toutes les cartes dans le classement. La course jusqu’à la capitale jordanienne Amman sera plus serrée que jamais et offrira une arrivée inattendue et sous le signe de l’émotion.

Après ces deux étapes en Jordanie, les binômes se prépareront à découvrir le 4ème pays de cette route « Sur les terres de l’aigle royal ». Qui sera le binôme éliminé aux portes des Émirats Arabes Unis ?