“Pékin Express” : La demi-finale aux Émirats arabes unis à suivre jeudi 7 avril sur M6

Jeudi 31 mars à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre la la demi-finale de “Pékin Express : sur les terres de l'aigle royal”.

Pour la 9ème étape et demi-finale de l’aventure, les binômes devront disputer trois courses, à l’issue desquelles les premiers remporteront une amulette et les derniers une enveloppe noire.

Les candidats démarreront avec la tyrolienne la plus longue et haute du monde, située à 1 680 mètres d’altitude. Ils se jetteront sur 2,8 km à plus de 150 km/h tout en ayant une mission à accomplir ! Les équipes seront ensuite confrontées à des épreuves dans les milieux les plus hostiles des Émirats, comme le désert sous 40 degrés… De quoi mettre leurs nerfs à rude épreuve.

La détermination des candidats pour décrocher leur place pour la finale sera plus forte que jamais. Quel binôme tirera son épingle du jeu ? Quelle équipe n’aura pas la main heureuse et tirera l’enveloppe noire éliminatoire ?