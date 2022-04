“Pékin Express” : Dernière étape aux Émirats arabes unis pour Julie & Denis dans « Itinéraire Bis » jeudi 14 avril sur M6 (vidéo)

Jeudi 14 avril à 23:35 sur M6, Julie et Denis se lançeront à leur tour sur la 10ème étape de “Pékin Express” dans « Itinéraire Bis ». Voici ce qui les attend sur le parcours de cette dernière étape au Émirats arabes unis.

Tout comme Fanny & Jérémy et Lucas et Nicolas, c'est la dernière étape pour Julie et Denis dans cette saison de “Pékin Express”.

D’abord, Julie et Denis devront survoler le quartier de la marina de Dubaï sur la plus grande tyrolienne urbaine du monde. Défi XXL, surtout pour Denis qui souffre de vertige…

Puis, Julie et Denis vont s’exercer au foot golf, sport original à mi-chemin entre le foot et golf. À la clé, en cas de victoire, un survol de Dubaï en hélicoptère.

Enfin, Julie et Denis retrouveront Stéphane Rotenberg pour assister - en direct et à ses côtés - à l’arrivée de la course. L’occasion notamment de féliciter les gagnants...