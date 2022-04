“Pékin Express” : Lucas et Nicolas remportent la saison 15 à Dubaï, regardez leur arrivée (vidéo)

Jeudi 14 avril à partir de 21:10, Stéphane Rotenberg vous a proposé de suivre sur M6 la finale de la 15ème saison de “Pékin Express” qui a été remporté par les frères Belges : Lucas et Nicolas.

Lucas et Nicolas sont frères et fiers d’être Belges ! Spontanés, blagueurs au grand coeur, ils n’ont pas leur langue dans leur poche et parlent sans filtre ! Très proches et toujours présents l’un pour l’autre, ils partagent beaucoup de choses au quotidien, mais ne sont pourtant jamais partis en voyage ensemble. “Pékin Express” a éré leur première aventure à deux… au bout du monde !

Ils n'ont rien lâché ! Les frères Belges ont enchaîné les victoires tout au long des étapes de cette 15ème saison de “Pékin Express” qui les a conduit dans les contrées les plus reculées et sauvages du Kirghizistan et de l’Ouzbékistan, en Jordanie et aux Émirats arabes unis où ils ont remporté la finale face à Fanny & Jérémy.

Jamais dans toute l'histoire de “Pékin Express” un binôme n'avait enchaîné autant de victoires : 8 amulettes remportées : 80.000 euros de gains potientiels au début de cette finale. Après avoir remporté 2 des 3 courses dans les rues de Dubaï, Lucas et Nicolas ont récupéré les 20.000 euros de Fanny & Jérémy qui ont disputé cette dernière ligne droite face aux Belges pour l'honneur...

Mais une fois de plus, le binôme Belge s'est imposé et ils ont été les premiers sur la ligne d'arrivée. Lucas et Nicolas remportent la 15ème saison de “Pékin Express” et la somme de 100.000 euros.