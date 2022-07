“Pékin Express” : 4ème étape pour les « Duos de chocs » mercredi 27 juillet sur M6 (vidéo)

Mercredi 27 juillet à 21:10, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre sur M6 la quatrième étape de “Pékin Express : duos de choc”. Voici ce qui attend les candidats...

Cette 4ème étape démarrera sur les plages sauvages du sud de l’île, où le fameux petit-déjeuner surprise attendra les candidats.

Les équipes devront avoir le cœur bien accroché pour avaler les spécialités peu ragoutantes du Sri Lanka au petit matin.

Le panneau voiture interdite conduira les équipes dans le plus beau parc du Sri Lanka, la réserve d’éléphants du Parc National d’Uda Walawe. Tout en effectuant leur mission, les binômes seront émerveillés de voir, de si près, le roi de la jungle.

Avec le retour du drapeau rouge, ses stratégies et alliances, l’étau se resserre et les équipes deviendront de plus en plus compétitrices.

L’arrivée à Kitulgala verra naître une rivalité entre 2 binômes que tout oppose…