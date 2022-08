“Pékin Express” : la demi-finale des « Duos de chocs » mercredi 3 août sur M6

Mercredi 3 août à 21:10, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre sur M6 la demi-finale de “Pékin Express : duos de choc”. Voici ce qui attend les candidats...

Pour la demi-finale de l’aventure, les binômes devront disputer trois courses, à l’issues desquelles les premiers remporteront une amulette, et les derniers une enveloppe noire.

Ces courses donneront du fil à retordre aux candidats, qui seront rapidement mis dans le bain en démarrant une course effrénée en rafting dans les remous de la rivière de Kitulgala. Certains binômes se feront même de grosses frayeurs.

Durant cette 5ème étape, les équipes seront confrontées à des épreuves dans différents décors typiques du Sri Lanka : les mines de pierres précieuses, où il leur faudra se comprendre et communiquer au mieux, puis un décor idyllique au bord de la plage, où les binômes devront avoir du bon sens et de l’esprit sous une chaleur écrasante. De quoi mettre leurs nerfs à rude épreuve et faire tomber les moins bons.

La détermination des candidats pour décrocher leur place pour la grande finale de Pékin Express sera plus forte que jamais.

Quel binôme tirera son épingle du jeu ? Quelle équipe n’aura pas la main heureuse et tirera l’enveloppe noire éliminatoire ?

Les binômes encore en course : Valérie Trierweiler et son amie Karine, Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin, Inès Reg et et sa soeur Anaïs.