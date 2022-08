“Pékin Express” : la finale des « Duos de chocs » à Colombo, mercredi 10 août sur M6 (vidéo)

Mercredi 10 août à 21:10, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre sur M6 la demi-finale de “Pékin Express : duos de choc”. Voici ce qui attend les candidats...

Cette grande finale des « Duos de chox » de “Pékin Express” va opposer Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin à Inès Reg et sa soeur Anaïs.

La dernière étape sera composée de 3 sprints intermédiaires pendant lesquels les 2 équipes tenteront de gagner des secondes d’avance pour le départ du sprint final. Les duos de choc finalistes pourront ainsi remporter jusqu’à 90 secondes d’avance ; un temps qui pourrait s’avérer primordial pour les 2 équipes qui sont au coude-à-coude.

Durant ces 3 courses, les candidats vivront des épreuves exceptionnelles. À peine la course démarrée, ils découvriront la capitale, Colombo, vue du ciel dans un hydravion où une surprise les attend. La première mission les ramènera en enfance pour un quizz dans un décor un peu particulier.

Sensations assurées ensuite pour les binômes qui devront conduire les yeux bandés le moyen de locomotion le plus local de la ville : le tuk-tuk. Un parcours terrible les attend et mettra à rude épreuve leur entente et un binôme sera au bord de l’implosion.

À ce stade de la compétition, les 2 équipes ne se feront plus de cadeaux et c’est une lutte acharnée qu’elles se livreront lors du sprint final.

Quelle équipe aura la chance de remporter le titre si convoité de gagnant de la saison 16 de Pékin Express ?