"Pékin Express" : La 17ème saison débutera le 16 février 2023 sur M6 en Amérique du Sud

"Pékin Express", la course d’aventure emblématique est de retour sur M6 à partir du jeudi 16 février 2023 pour une nouvelle saison en compagnie de Stéphane Rotenberg et de 8 nouveaux binômes de candidats.

Huit binômes de candidats vont prendre le départ de la 17ème saison de "Pékin Express" pour une aventure exceptionnelle en plein cœur de l’Amérique du Sud.

Pour cette nouvelle route, Stéphane Rotenberg et les concurrents vont commencer par découvrir la Bolivie avec un départ sur les rives du légendaire lac Titicaca, ils découvriront ensuite le désert d’Uyuni, le plus grand désert de sel au monde. Puis, ils traverseront un deuxième pays inédit, le Paraguay, une terre d’aventure et de nature préservée. Pour terminer par le Brésil, des plages de Florianópolis à São Paulo jusqu’à la grande finale à Rio de Janeiro.

Des sommets de la cordillère des Andes à la plage de Copacabana au Brésil, les candidats vont vivre le voyage le plus intense et incroyable de leur vie et devront faire face à des rebondissements jamais vus dans l’histoire de "Pékin Express".

Une nouvelle règle : Le choix secret

Cette saison une nouvelle règle fait son apparition : le choix secret. À la fin de chaque étape le binôme arrivé en dernière position ne sera plus seul à choisir son adversaire pour le “duel final”. L’ensemble des candidats va pouvoir désigner secrètement le binôme qu’ils veulent mettre en difficulté. Une nouvelle règle qui viendra surprendre les candidats et chambouler toute l’aventure.

Le retour des cousins farceurs Tarik & Ahmed en seconde partie de soirée

Leur bonne humeur nous avait marqués en saison 15. Tarik et Ahmed, les cousins farceurs, demi-finalistes sur la route de l’aigle royal, font leur grand retour dans "Itinéraire bis".

Avec leur tchatche et leur joie de vivre, ils vont parcourir la même route que les candidats sur un itinéraire parallèle, pour découvrir les lieux incroyables, la culture et les traditions locales. Comme tous les candidats, ils devront chaque soir, se faire offrir le gîte et le couvert chez les locaux.

Ils auront bien sûr de nombreuses missions à accomplir, au cours desquelles ils vont devoir se surpasser. S’ils réussissent une mission, ils remporteront 50 euros qu’ils pourront dépenser sur la route comme bon leur semble.

Nouveauté cette saison : des cartes surprises vont corser les épreuves !

Régulièrement avant une mission, le binôme devra tirer au sort une carte. Elle pourra soit rendre les missions plus faciles ou beaucoup plus difficiles. Espérons que nos deux cousins aient la main chanceuse !

Ce voyage sera également l’occasion de dévoiler des images inédites de la course. Entre défis physiques, dépaysement et moments cocasses, Tarik et Ahmed s’apprêtent à vivre une aventure qu’ils ne sont pas près d’oublier.