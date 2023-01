"Pékin Express" : Qui sont les candidats de la 17ème édition qui débute le 16 février 2023 sur M6 ?

Cyrille / Luc

Le couple breton En couple depuis 20 ans, Cyrille et Luc forment une famille recomposée très épanouie et restée unie malgré les difficultés traversées au début de leur histoire. Bien que très différents, Cyrille et Luc se complètent parfaitement. Cyrille, artiste dans l’âme, croque la vie à pleines dent et cultive un certain art de vivre. Luc, plus réservé et sensible a besoin d’être rassuré et mis en confiance avant de se livrer. Ils participent à Pékin Express pour rendre fiers leur famille et plus particulièrement leurs petitsenfants.