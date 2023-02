"Pékin Express" jeudi 16 février 2023 sur M6 : 1ère étape en Bolivie (vidéo)

Jeudi 16 février 2023 à 21:10, Stéphane Rotenberg donnera sur M6 le départ de la 1ère étape de "Pékin Express" en Amérique du Sud.

Huit binômes de candidats vont prendre le départ de la 17ème saison de "Pékin Express" pour une aventure exceptionnelle en plein cœur de l’Amérique du Sud.

Pour cette première étape, les huit binômes vont découvrir la Bolivie, le toit de l’Amérique du Sud, avec ses montagnes qui culminent à plus de 6 000 mètres d’altitude et ses paysages à couper le souffle ! Ils seront immédiatement mis dans le bain avec une mission sur les bords du lac Titicaca, dans lequel ils ne devront pas hésiter à se tremper malgré une eau à moins de 10 degrés !

Le panneau voiture interdite fera son retour : les candidats devront parcourir les 2 derniers kilomètres à 120 km/heure, suspendus à une tyrolienne au-dessus du lac le plus haut du monde !

Cette première étape sera aussi l’occasion de rencontrer le peuple bolivien, un peuple montagnard et rude mais qui, une fois sa porte ouverte, s’avèrera authentique et généreux. Les soirées chez l’habitants seront sous le signe de l’émotion et de la découverte.

Cette 17ème saison pleine d’émotions et de rebondissements débutera au pays aux 36 cultures entre l’Altiplano et l’Amazonie.