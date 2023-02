"Pékin Express" jeudi 23 février sur M6 : 2ème étape sur les hauts plateaux de Bolivie (vidéo)

Jeudi 23 février 2023 à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg donnera le départ de la 2ème étape de "Pékin Express". Voici ce qui attend les 7 binômes encore en compétition.

Pour cette 2ème étape de l’aventure, les candidats s’enfoncent encore un peu plus dans les montagnes pour découvrir les hauts plateaux boliviens !

Ils emprunteront des routes au milieu d’un paysage aride, jusqu’au sublime désert de sel d’Uyuni. Et un binôme aura même la chance de dormir en plein milieu de ce paysage lunaire et unique au monde, dans un décor sublime : un palais de sel ! Un des plus beaux bonus de l’histoire de Pékin express !

Une surprise inattendue viendra pimenter l’auto-stop, nous promettant des moments hilares ! La course sera ainsi plus serrée que jamais et les candidats devront faire appel à leur sens du spectacle !

En fin d’étape, la nouvelle règle du choix secret viendra une fois de plus faire le jeu des alliances et déterminera quel binôme devra défendre sa place face au dernier arrivé du classement.

Mais quelle sera l’équipe éliminée lors de cette 2ème étape ?