"Pékin Express" jeudi 9 mars 2023 sur M6 : 4ème et dernière étape en Bolivie (vidéo)

Jeudi 9 mars 2023 à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg donnera le départ de la 4ème étape de "Pékin Express". Voici ce qui attend les 6 binômes encore en compétition.

Pour cette 4ème étape de l’aventure, les équipes vont quitter les montagnes et les hauts plateaux, pour découvrir la jungle bolivienne !

Le stop sera difficile car les voitures se feront rares et nos équipes vont devoir être courageuses et persuasives avec la nouvelle contrainte imposée dans les voitures : à chaque sonnerie de balise, un piment à manger ! Entre rires et larmes, la journée sera une des plus difficiles de la compétition, pour les équipes.

En fin d’étape, la nouvelle règle du choix secret viendra une fois de plus faire le jeu des alliances et déterminera quel binôme devra défendre sa place face au dernier arrivé du classement.

Quel binôme sera éliminé aux portes du Paraguay ?

Cette dernière étape en Bolivie sera l'une des des plus difficile de la compétition.