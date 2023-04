"Pékin Express" jeudi 6 avril sur M6 : 8ème étape, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

Jeudi 6 avril 2023 à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg donnera le départ de la 8ème étape de "Pékin Express" au Brésil. Voici ce qui attend les binômes encore en compétition.

Pour cette 8ème étape de l’aventure, les équipes vont découvrir le Brésil !

Et à peine l’étape démarrée, ils tomberont sur le fameux panneau voiture interdite qui les obligera à une course effrénée le long du charmant canal qui serpente dans la ville de Florianópolis, jolie station balnéaire du sud du Brésil. Mais avec des rames plus ou moins percées, les efforts seront souvent inégaux...

Le drapeau rouge rythmera la suite de l’étape. L’équipe en possession du drapeau rouge se révèlera sans pitié et les binômes encore en lice se livreront une véritable lutte. Les alliances entre binômes seront plus marquées que jamais et un coup de théâtre viendra clôturer cette étape !

Quel binôme quittera l’aventure aux portes de la demi-finale ?