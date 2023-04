Demi-finale de "Pékin Express" jeudi 13 avril sur M6 : voici ce qui attend les candidats (vidéo)

Jeudi 13 avril 2023 à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg donnera le départ de la demi-finale de "Pékin Express" au Brésil. Voici ce qui attend les binômes encore en compétition.

Pour la demi-finale de l’aventure, la 9ème étape, les binômes devront disputer 3 courses, à l’issue desquelles les premiers remporteront une amulette, et les derniers une enveloppe noire.

Ces 3 courses donneront du fil à retordre aux candidats : ils seront rapidement mis dans le bain en démarrant avec un saut à plus de 40 mètres dans le vide ! De quoi mettre leurs nerfs à rude épreuve et faire tomber les moins bons...

Durant cette étape, les équipes découvriront São Paulo et son quartier d’artiste où le street art règne en maître.

La dernière course leur fera découvrir un des plus beaux parcs nationaux du sud du Brésil pour un trek rythmé au son des cloches de vache. Ce qui promet de déstabiliser nos candidats... La détermination des candidats pour décrocher leur place pour la grande finale de Pékin Express sera plus forte que jamais !

Qui sera le binôme qui tirera son épingle du jeu ? Quelle équipe n’aura pas la main heureuse et tirera l’enveloppe noire éliminatoire ?