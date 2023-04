Finale de "Pékin Express" jeudi 20 avril sur M6 : voici ce qui attend les candidats (vidéo)

Jeudi 20 avril 2023 à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg donnera le départ de la finale de "Pékin Express" au Brésil. Voici ce qui attend les binômes encore en compétition.

Xavier et Céline, Alexandre et Chirine sont les deux binômes finalistes de cette 17ème saison de Pékin Express. Au programme de cette finale à Rio de Janeiro : une tempête tropicale et un suspense insoutenable !

Cette course unique sera formée de 3 sprints intermédiaires pendant lesquels les 2 équipes tenteront de gagner un maximum d’argent. C’est la fameuse règle du “time is money” : la première équipe arrivée déclenchera une balise, qui chaque seconde fera perdre 10 euros à la deuxième équipe.

Et c’est dans une ambiance apocalyptique que la grande finale de Pékin Express va démarrer à Rio de Janeiro ! Une tempête tropicale s’abat sur le pays, et les conditions météo sont toutes en alertes ! C’est sous une pluie battante que les candidats vont vivre leur première course qui les emmènera sur les plages mythiques de Rio de Janeiro pour une épreuve de beach volley, sport emblématique de la ville.

À ce stade de la compétition, les 2 équipes ne se feront plus de cadeaux et c’est une lutte acharnée que se livreront les 2 équipes finalistes lors du sprint final.

Quelle équipe aura la chance de remporter le titre si convoité de gagnant de la saison 17 de Pékin Express ?