"Pékin Express" : Xavier & Céline sont les vainqueurs de la 17ème saison, regardez leur arrivée - Vidéo

Jeudi 20 avril à partir de 21:10, Stéphane Rotenberg vous a proposé de suivre sur M6 la grande finale à Rio de la 17ème saison de "Pékin Express" qui a été remportée par Xavier & Céline.

Cette 17ème saison de "Pékin Express" a proposé une aventure exceptionnelle en plein cœur de l’Amérique du Sud pour les 8 binômes de candidats.

Ils ont commencé par découvrir la Bolivie avec un départ sur les rives du légendaire lac Titicaca, ils ont découvert ensuite le désert d’Uyuni, le plus grand désert de sel au monde. Puis, ils ont traversé un deuxième pays inédit, le Paraguay, une terre d’aventure et de nature préservée. La course s'est terminée par le Brésil, des plages de Florianópolis à São Paulo jusqu’à la grande finale à Rio de Janeiro.

C’est dans une ambiance apocalyptique que s'est déroulée la grande finale de Pékin Express à Rio de Janeiro ! À cause d'une tempête tropicale qui s'est abbatue sur le pays, c’est sous une pluie battante que les candidats ont vécu leur première course qui les a emmené sur les plages mythiques de Rio de Janeiro pour une épreuve de beach volley, sport emblématique de la ville. Une première course perdue pour Xavier & Céline dont la cagnotte de 20.000 euros a été totalement récupérée par les autres finaliste Alexandre & Chirine.

La seconde course a été remportée par Xavier & Céline qui ont récupéré 31 280 euros à leurs adversaires.

Les candidats se sont ensuite lancé de nuit sur le sprint final vers l'arrivée. Dès le départ, Xavier & Céline ont pris de l'avance sur leurs concurrents en enchaînant les véhicules et les bonnes réponses aux questions sur les trois points de passage. C'est donc en tête qu'ils ont pris leurs flambeaux et traversé le logo Pékin Express leur permettant de remporter cette 17ème saison.