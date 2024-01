"Pékin Express" de retour sur M6 le 8 février pour une 18ème saison sur les traces du tigre d'or

À ne pas manquer sur M6, le grand retour de "Pékin Express" jeudi 8 février 2024 à 21:10. Pour cette nouvelle saison, Stéphane Rotenberg vous emmène sur les traces du tigre d'or.

Huit binômes de candidats vont prendre le départ de la 18ème saison de Pékin Express pour un voyage spectaculaire en Asie du Sud-Est sur les traces du tigre d’or !

Pour cette nouvelle route, Stéphane Rotenberg et les candidats vont découvrir l’Indonésie avec un départ à Bali, d’incroyables volcans sur l’île de Java, la Malaisie avec ses plages paradisiaques et sa trépidante capitale Kuala Lumpur, et le Vietnam de la baie d’Along jusqu’à la grande finale à Hanoï !

Pour cette première étape, les 8 binômes vont découvrir l’Indonésie et plus particulièrement l’envoûtante et mystérieuse île de Bali !

Ils seront immédiatement mis dans le bain avec une mission sur l’immense lac Batur, aux eaux cristallines et sacrées. Et leurs capacités physiques seront mises à rude épreuve à peine la compétition débutée !

Cette étape sera aussi l’occasion de rencontrer un peuple authentique, aux multiples influences culturelles et religieuses. Les soirées chez les Balinais seront sous le signe de l’émotion et de la découverte.

Nos 8 binômes vont découvrir des lieux sublimes, une véritable culture culinaire et la chaleur du peuple indonésien.