"Pékin Express" : Voici les candidats de la 18ème saison qui débute le 8 février sur M6

Jérôme / Emma

Le papa poule et sa fille Père et fille, Jérôme et Emma, sont très complices et se connaissent par coeur ! Jérôme se retrouve beaucoup en sa fille et il est fier de la voir s’émanciper peu à peu, sans une certaine émotion. Pour Emma, son père c’est son héros, et ils partagent ensemble les mêmes passions. Ces deux grands sensibles, se feront certainement emporter par leurs émotions qu’ils ont parfois du mal à gérer mais leur sang-froid et leur obstination leur permettront d’aller loin.